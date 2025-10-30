Колонны и вазоны отремонтируют в сквере возле Иркутского драмтеатра

IrkutskMedia, 30 октября. Бетонное основание вокруг фонтанов восстановят в сквере возле Иркутского драмтеатра. В рамках контракта подрядчик заменит обшивку колонн входной группы, устранит на них трещины и сколы, заменит доски настилов.
По сообщению пресс-службы городской администрации, заказчиком работ, которые выполняются по инициативному проекту «Есть решение» партии «Единая Россия», выступает МКУ «Городская среда».
«На вазонах выполнят ремонт штукатурного слоя, уберут трещины, сколы, воссоздадут утраченные фрагменты и декоративные крышки. В мастерской изготовят новые вазоны и пролеты кованного ограждения», — рассказала директор МКУ Марина Прокопьева.
Напомним, депутат Законодательного собрания Иркутской области от «Единой России» Алексей Распутин в рамках партийного мониторинга проектов благоустройства проверил четыре объекта в городе Иркутске. Это территории возле Дома архитекторов, на острове Юность, у драматического театра им. Н. П. Охлопкова и в микрорайоне падь Грязнуха. Благоустройство проводится в рамках региональной вкладки к народной программе «Единой России» — конкурса инициативных проектов жителей «Есть Решение».