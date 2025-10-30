В Липецке прошел тренинг «Лидерство через призму эмоционального интеллекта»

Тренинг для предпринимателей и руководителей «Лидерство через призму эмоционального интеллекта» состоялся в центре «Мой бизнес» Липецкой области в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.
Занятие провела бизнес-тренер, психолог и предприниматель Екатерина Кисловская. Программа тренинга включала разбор составляющих эмоционального интеллекта, анализ собственного уровня развития этого навыка с помощью «колеса баланса», а также освоение стилей эмоционального лидерства.
Ключевой частью мероприятия стала деловая игра «Искусство эмоционального лидерства через стили руководства», которая позволила закрепить полученные знания в условиях, близких к реальным. Участники высоко оценили актуальность темы и практическую направленность тренинга.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.