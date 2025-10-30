В Липецке прошел тренинг «Лидерство через призму эмоционального интеллекта»

Тренинг для предпринимателей и руководителей «Лидерство через призму эмоционального интеллекта» состоялся в центре «Мой бизнес» Липецкой области в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.