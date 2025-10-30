Ричмонд
Трамп обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине

Президент США Дональд Трамп в четверг, 30 октября, заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию на Украине.

По его словам, китайский лидер пообещал оказать поддержку в урегулировании конфликта России и Украины.

Американский президент также отметил, что долго обсуждал с китайской стороной данную тему.

— Мы будем работать вместе, чтобы попытаться разрешить войну России с Украиной, — цитирует главу Белого дома The Guardian.

В Пусане завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Встреча, в ходе которой политики обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и другим темам, представляющим взаимный интерес, продлилась час и 40 минут.

Си Цзиньпин также заявил, что развитие Китая сочетается с намерением американского президента Дональда Трампа «сделать Америку снова великой», поэтому государства должны быть друзьями и партнерами: так они могут помочь друг другу развиваться и «процветать вместе».

До этого Трамп заявлял о намерении затронуть на встрече с Си Цзиньпином тему урегулирования конфликта России и Украины. Тогда он также напомнил, что недавно Вашингтон ввел в отношении Москвы «очень жесткие санкции».

