Омский магазин недорогой одежды ShopTop закроется после шести лет работы

Популярный у омичей магазин бюджетной одежды ShopTop закроется после шести лет успешной работы. Точка, расположенная в историческом здании по адресу Красный Путь, 14, будет принимать покупателей до конца 2025 года. Об этом сообщили владельцы бизнеса.
Они подчеркнули, что сложное решение было принято не из-за финансовых проблем. Роль сыграли предстоящие изменения в законодательстве и необходимость повышения стоимости товаров. Продавать или передавать бизнес другим предпринимателям не планируется.
«Магазин, который вы знаете и любите, где очереди стоят до сих пор, где каждая примерочная занята, где на кассе всегда люди — закрывается. Не потому, что все плохо — наоборот, у нас рекорды, поток, ваша любовь каждый день. Но с Нового года меняются законы, да и за последние пару лет многое изменилось, мы старались держать цены до последнего, но в следующем году рост цен неизбежен, а это уже не вписывается в нашу политику», — говорится в сообщении.
Представители ShopTop отметили, что они уходят красиво, но не прощаются навсегда. Это оставляет модницам и модникам надежду на возможное возобновление работы магазина.
Ранее «КП Омск» написала, как наказали мужчину за кражу оградок и памятников с кладбищ.