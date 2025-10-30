В новогодние каникулы из Перми запустят туристический поезд в Киров

В зимние каникулы можно махнуть в Киров.
Тематический туристический поезд в Киров из Перми отправится в ночь на 9 января. Уже утром 10 января он вернется из поездки. За это время пассажиры смогут побывать в нескольких туристических локациях Кирова. Выбрать можно одну из нескольких программ, которые предполагают посещение различных музеев, экскурсии и интерактивные программы.
«Поезд станет продолжением межрегионального обмена туристами. В конце сентября свыше 400 туристов из Пермского края посетили Челябинскую область на тематическом поезде», — отмечают в минтуризма Прикамья.
Услуги сопровождения туристов в Кирове оказывают четыре компании. Цены на поездку начинаются от 18900 рублей для взрослых.