В Екатеринбурге откроют уникальный музей истории пожарной службы. Фото

«Экспозиция музея — это самое сложное. Основы мы взяли с бывшей пожарно-технической выставки, плюс проводили работу с ветеранами и сотрудниками главного управления. Можно сказать, собираем с миру по нитке. И, конечно же, работа с архивами и библиотекой Белинского. Вся найденная информация структурируется и войдет в будущие экскурсии. Мы больше ориентируемся на учеников средней и старшей ступеней — они уже готовы воспринимать историческую информацию и, возможно, кто-то уже заинтересован в службе в системе МЧС», — поделился начальник центра пропаганды первого пожарно-спасательного отряда Екатеринбурга Андрей Фрицко. В связи с этим в музее будут проходить экскурсии и выставки для патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения и профориентации.