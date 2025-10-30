Собянин: завершен важный этап строительства Рублево-Архангельской линии

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро.
В своем Telegram-канале он отметил, что были проведены масштабные работы по переборке тоннелей между станциями «Шелепиха» и «Звенигородская», необходимые для включения станций «Шелепиха» и «Деловой центр» в новый радиус.
По словам Собянина, тоннели расширены с шести до 10 м, чтобы соединить двухпутные участки линии и обеспечить безопасное движение поездов.
Мэр подчеркнул, что работы проводились в сложных геологических условиях. Так, около 350 м тоннеля проложил механизированный комплекс, более 330 м строители прошли вручную. В общей сложности было извлечено 34 тысячи кубометров грунта.
На следующем этапе предстоит объединить инженерные сети и включить оборудование в автоматическую систему управления метрополитеном. Эти работы должны быть завершены осенью будущего года.
Протяженность Рублево-Архангельской линии метро составит почти 28 км. На ней будет 12 станций и пересадок на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую линии и БКЛ.