На Дону выявили превышение свинца и цинка на сельхозугодиях

В Волгодонском районе специалисты Россельхознадзора выявили нарушение земельного законодательства на участке сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Источник: Коммерсантъ

Обследование территорий площадью в 2 га подтвердило очаговое складирование мусора и следы горения твердых коммунальных отходов. Часть земли заросла сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Лабораторные исследования грунта показали превышение нормативов содержания подвижных соединений свинца и цинка в почве.

Правообладателю участка выдали предписание устранить нарушения. Владелец должен привести территорию в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования, до конца ноября 2025 года.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что за девять месяцев 2025 года на Дону выявили 46 свалок на сельскохозяйственных землях на общей площади в 23,7 га. За этот же период в регионе ликвидировали 19 свалок на 1,7 га.