Задержан третий грабитель из Лувра

19 октября в Лувре произошло ограбление. Похищенные драгоценности не были застрахованы, поэтому Франция не сможет претендовать на страховые выплаты. Полиция уже задержала двух предполагаемых участников преступления — одного в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль при попытке я вылететь в Алжир. А вот похищенные сокровища на сумму 88 миллионов евро до сих пор не найдены.