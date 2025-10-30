В погроме 2023 года в аэропорту Махачкалы участвовали 1400 человек

Примерно 1400 человек участвовали в погроме в махачкалинском аэропорту Уйташ в октябре 2023 года. Об этом сообщил начальник отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы Алихан Алхулаев, пишет РИА Новости.
Агентство напоминает, что в Верховном суде Дагестана заочно начали рассматривать уголовные дела по факту погрома. По делу в качестве обвиняемых проходят экс-депутат Госдумы Илья Пономарев*, предполагаемый администратор Telegram-канала Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев, которого объявили в международный розыск за создание террористического сообщества.
В суде полицейский заявил, что на момент прибытия в воздушную гавань 80 полицейский, которые должны были не допустить выхода участников беспорядков на взлетную полосу, число протестующих составляло около 1000 человек. Но со временем оно выросло до 1400.
Несколько дней назад сообщалось, что на вилле в стамбульском районе Митхатпаша уборщица нашла мужчину без признаков жизни в луже крови. Прибывшие полиция и скорая помощь подтвердили его смерть. Турецкие правоохранители отправили тело в Управление судебной медицины. Погибшим, как утверждается, является Абакар Абакаров.
Еще летом этого года в Следственном комитете России сообщили, что по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году суды вынесли приговор уже 135 виновным, некоторые из которых получили 15 лет колонии.
В их числе оказались и жители Дагестана Микаил Разаков, Джамал Ибавов, Башир Магомедов, Ильяс Насуев, Камил Ибрагимхалилов, Руслан Муртазалиев и Арслан Магомедов, которых осудили в июле на Ставрополье.
*признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.