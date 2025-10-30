Отдыхающие раскупили все путевки в топовые пермские санатории на Новый год

«Многие гости, особенно те, кто отдыхал у нас ранее, бронируют свой новогодний отдых сильно заранее. Иногда сразу во время праздников, когда еще нет цен на следующий год. Сложилась такая добрая традиция», — рассказали в санатории «Ключи». На сайте курорта сказано, что с 31 декабря 2025 года по 7 января 2026 года осталось несколько номеров, в которых могут разместиться до трех человек. Стоимость на троих составит от 141,4 тысячи рублей.