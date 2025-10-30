Задержан третий подозреваемый в громком ограблении Лувра: что известно

Во Франции арестовали третьего подозреваемого, который может быть причастен к ограблению Лувра, совершенному 19 октября. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.
«Вчера вечером в парижском регионе был задержан третий подозреваемый. В настоящее время его допрашивают следователи Парижской уголовной полиции (BRB). Именно они руководили расследованием с самого начала», — говорится в сообщении.
Согласно данным телеканала, третий подозреваемый, как предполагается, является членом диверсионной группы Лувра и находился на месте преступления вместе с тремя своими сообщниками.
Напомним, в Париже было совершено ограбление Лувра. По информации министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, преступники похитили ювелирные изделия исключительной исторической ценности. Грабители смогли вынести драгоценности всего за семь минут.