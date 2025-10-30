Девять маршрутов наземного транспорта изменится с 2 ноября

«2 ноября улучшим девять маршрутов автобусов и электробусов, москвичам станет удобнее добираться до социальных объектов и станций рельсового каркаса. На линиях будет работать около 70 современных автобусов и электробусов российского производства, оборудованных всем необходимым для комфорта всех категорий пассажиров. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать сеть маршрутов наземного транспорта в столице», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.