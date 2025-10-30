Ричмонд
+17°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девять маршрутов наземного транспорта изменится с 2 ноября

На линиях будет работать около 70 современных автобусов и электробусов российского производства.

В первые выходные ноября изменятся схемы движения на девяти маршрутах автобусов и электробусов в девяти районах города. С их помощью станет удобнее добираться до метро, Московского центрального кольца (МЦК), Московских центральных диаметров (МЦД) и социальных объектов.

«2 ноября улучшим девять маршрутов автобусов и электробусов, москвичам станет удобнее добираться до социальных объектов и станций рельсового каркаса. На линиях будет работать около 70 современных автобусов и электробусов российского производства, оборудованных всем необходимым для комфорта всех категорий пассажиров. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать сеть маршрутов наземного транспорта в столице», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Маршруты № 157 и 157к объединятся в новый частый магистральный маршрут М20. Жители Можайского района получат быструю связь со станциями рельсового каркаса.

Вместо маршрутов С263 и С249 появится новый — № 263. Транспорт здесь будет ходить чаще. У горожан, проживающих в районах Очаково-Матвеевское и Раменки, в частности на Мосфильмовской улице, появится новый удобный путь до МЦК, МЦД и Большой кольцевой линии.

Маршрут № 874 объединится с другим — № 766. Автобусы будут ходить чаще, а поездка на них станет комфортнее.

Вместо маршрута С163 появится новый — № 163. Автобусы пойдут по Азовской, Каховке, Керченской, Херсонской улицам и Севастопольскому проспекту вместо части Балаклавского проспекта.

Маршрут № 224 объединят с другим — № 938. От станции метро «Калужская» наземный транспорт последует по улицам Обручева и Лобачевского, проспекту Вернадского и улице Марии Ульяновой. Жителям улицы Обручева будет удобнее добираться до станций метро «Калужская» и «Воронцовская».

Автобусы, следующие по маршруту № 499, пойдут в обе стороны по Путейской улице вместо Весенней улицы. Транспорт будет быстрее подъезжать к станции МЦД Грачевская.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше