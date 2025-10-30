Специалисты с цифровыми навыками в Иркутской области получают до 200 тыс рублей

Специалисты с цифровыми навыками в Иркутской области получают до 200 тысяч рублей. В октябре заметно увеличился спрос на таких сотрудников. По данным платформы hh.ru работодатели разместили более 180 вакансий.
— Такие навыки востребованы в IT-компаниях, строительстве и финансовом секторе. Максимальный доход в 200 тысяч рублей предлагают разработчику AI-бота для мессенджера, — пояснили в пресс-службе сервиса по поиску работы.
Оплата предлагается за создание AI-бота, который сможет объединять различные нейросети, AI-инструменты, CRM-системы и платежные системы в единое целое.
Также к числу хорошо оплачиваемых профессий относятся: системный администратор (доход до 170 тысяч рублей), программист-разработчик (130 тысяч рублей), AI-тренер со знанием английского языка (до 120 тысяч рублей).