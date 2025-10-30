Омский областной суд оставил в силе приговор мужчине за смерть собутыльника

Апелляционную жалобу защиты отклонила судебная коллегия по уголовным делам Омского облсуда. Без изменений осталось решение, вынесенное Первомайский районным судом: наказание фигуранту назначили в виде 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Инцидент произошел 3 декабря 2024 года. После совместного распития алкоголя мужчины поссорились, осужденный не менее 15 раз ударил кулаками по голове 69-летнего хозяина дома.