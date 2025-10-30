Ричмонд
Омский областной суд оставил в силе приговор мужчине за смерть собутыльника

Убийца отправится за решетку на 7,5 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Омске утвердили обвинительный приговор 60-летнему местному жителю. Фигуранта признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Деталями поделились 30 октября в прокуратуре региона.

Апелляционную жалобу защиты отклонила судебная коллегия по уголовным делам Омского облсуда. Без изменений осталось решение, вынесенное Первомайский районным судом: наказание фигуранту назначили в виде 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Инцидент произошел 3 декабря 2024 года. После совместного распития алкоголя мужчины поссорились, осужденный не менее 15 раз ударил кулаками по голове 69-летнего хозяина дома.

От полученных травм потерпевший скончался в больнице спустя три недели после избиения.

Приговор агрессивному сельчанину уже вступил в законную силу.

Ранее «КП Омск» сообщила, что кладбищенского вора приговорили к обязательным работам.