Омский областной суд оставил в силе приговор мужчине за смерть собутыльника

В Омске утвердили обвинительный приговор 60-летнему местному жителю. Фигуранта признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Деталями поделились 30 октября в прокуратуре региона.
Апелляционную жалобу защиты отклонила судебная коллегия по уголовным делам Омского облсуда. Без изменений осталось решение, вынесенное Первомайский районным судом: наказание фигуранту назначили в виде 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Инцидент произошел 3 декабря 2024 года. После совместного распития алкоголя мужчины поссорились, осужденный не менее 15 раз ударил кулаками по голове 69-летнего хозяина дома.
От полученных травм потерпевший скончался в больнице спустя три недели после избиения.
Приговор агрессивному сельчанину уже вступил в законную силу.
