Александр Дрозденко представил «Социальный кодекс» Ленобласти на форуме «Малая родина — сила России»

29 октября в Ленинградской области состоялся региональный день III Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России». Ключевой темой мероприятия стали решения в сфере демографии, представленные на примере муниципалитетов региона.
Губернатор Александр Дрозденко в своем выступлении акцентировал внимание участников, что форум позволяет показать первые в России системные решения — «Социальный кодекс» и закон «1000 добрых дел». Он также указал на ценность использования успешного опыта других муниципальных округов для проведения реформы.
Особое внимание в речи губернатора было уделено роли местной власти. Александр Дрозденко отметил: «Действительно, главы местного самоуправления чаще слышат критику, чем благодарность. Я тоже был главой муниципального образования и знаю, какая это школа. Именно с этого уровня власти важно четкое понимание: наши жители всегда правы, и работы у нас меньше не будет».
Участники форума лично познакомятся с лучшими практиками Ленобласти. В рамках выездных сессий они посетят объекты социальной сферы, культуры, благоустройства и образования во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском и Ломоносовском районах.
Их ждет насыщенная программа: от мемориала жертвам нацистского геноцида и комплекса «Выборг — город воинской славы» до современных центров для семьи и молодежи, таких как «Формула семьи» и «Поток». Также гости увидят центр детской реабилитации «Дарина», инженерные классы, музей-заповедник «Монрепо» и обновленный «Парк Песчанка».