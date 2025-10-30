Александр Дрозденко представил «Социальный кодекс» Ленобласти на форуме «Малая родина — сила России»

Особое внимание в речи губернатора было уделено роли местной власти. Александр Дрозденко отметил: «Действительно, главы местного самоуправления чаще слышат критику, чем благодарность. Я тоже был главой муниципального образования и знаю, какая это школа. Именно с этого уровня власти важно четкое понимание: наши жители всегда правы, и работы у нас меньше не будет».