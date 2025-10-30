Ричмонд
Россиянам напомнили о штрафах за оставленную в подъезде обувь

Жителям многоквартирных домов могут назначить штраф за хранение личных вещей в подъездах.

Жителям многоквартирных домов могут назначить штраф за хранение личных вещей в подъездах. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству Сергей Колунов.

Многие оставляют в тамбурах коляски, велосипеды или обувь, думая, что экономят место в квартире. Но это нарушает правила пожарной безопасности.

Посторонние предметы в общих коридорах увеличивают риск возгорания и мешают выбраться при пожаре. За такие нарушения предусмотрены штрафы: для граждан от пяти до пятнадцати тысяч рублей, для организаций до четырехсот тысяч.

Если соседи загромождают проходы, нужно обратиться в управляющую компанию. Она проверит помещение и выдаст предписание убрать вещи. При отказе выполнить требования УК передаст дело в надзорные органы, и тогда последуют штрафы по административной статье.

