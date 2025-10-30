Бахрейн-2025: по итогам очередного соревновательного дня узбекистанцы завоевали 16 наград

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В очередной соревновательный день III Азиатских юношеских игр в Бахрейне узбекистанцы завоевали 16 наград, сообщает НОК.
«Сборная Узбекистана завоевала 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей», — говорится в сообщении.
Победители.
Золото.
Мунисбек Давлетов (тяжелая атлетика, до 88 кг, рывок).
Мунисбек Давлетов (тяжелая атлетика, до 88 кг, толчок).
Дилафруз Болтабоева (дзюдо, до 40 кг).
Абубакр Сатторов (дзюдо, до 55 кг).
Бунёд Руфатов (вольная борьба, до 80 кг).
Серебро.
Алина Колючёва (дзюдо, до 44 кг).
Давлат Ахроров (дзюдо, до 60 кг).
Шахобиддин Нурманов (вольная борьба, до 48 кг).
Шохиста Шоназарова (вольная борьба, до 43 кг).
Шахноза Хайдарова (тяжелая атлетика, до 69 кг, рывок).
Бронза.
Шохжахон Усмонов (дзюдо, до 50 кг).
Зухра Алимова (дзюдо, до 52 кг).
Абдумалик Жалолдинов (вольная борьба, до 55 кг).
Шохиддин Алиев (вольная борьба, до 65 кг).
Дилнура Авезова (вольная борьба, до 57 кг).
Мухайё Рахимжонова (вольная борьба, до 69 кг).
Сегодня представители республики участвуют в соревнованиях по тяжелой атлетике, джиу-джитсу, дзюдо, плаванию, боксу, футзалу и гандболу.
III Азиатские юношеские игры, проходящие в Манаме, объединили спортсменов из 45 азиатских стран. Соревнования включают 26 видов спорта и продлятся до 31 октября.