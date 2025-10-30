Стало известно, на сколько увеличится прожиточный минимум в 2026 году

Глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что средний размер пенсий по старости в 2026 году возрастет почти на две тысячи рублей по сравнению с предыдущим годом. Он добавил, что индексацию страховых пенсий и фиксированной выплаты будут проводить с 1 января в том же порядке, как и в этом году, — она составит 7,6 процента.