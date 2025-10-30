Стало известно, на сколько увеличится прожиточный минимум в 2026 году

С 2026 года прожиточный минимум в России увеличится на 6,8 процента и достигнет 18 939 рублей. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Он также отметил, что со следующего года проиндексируют и другие виды ПМ. Так, для трудоспособных граждан выплаты составят 20 644 рубля, для детей — 18 371 рубль, а для пенсионеров — 16 288 рублей.
Машаров добавил, что выплаты устанавливают как на федеральном, так и на региональном уровнях.
— Первую величину утверждает правительство РФ до 1 июля, а региональный минимум — власти субъектов до 15 сентября. В разных регионах разный уровень жизни (доходы, цены на товары и услуги), поэтому в расчетах прожиточного минимума используют региональный коэффициент, — объяснил чиновник в беседе с ТАСС.
Ожидается рост и других выплат. Например, премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что в следующем году в России единое пособие для семей с детьми увеличат на шесть процентов — до 18 731 рубля. При этом с января оно выросло более чем на 12,5 процента — до 17 201 рубля.
Глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что средний размер пенсий по старости в 2026 году возрастет почти на две тысячи рублей по сравнению с предыдущим годом. Он добавил, что индексацию страховых пенсий и фиксированной выплаты будут проводить с 1 января в том же порядке, как и в этом году, — она составит 7,6 процента.