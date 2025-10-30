Машины для промышленности: кто победил в конкурсе «Развитие-Станкостроение»

Одно из ключевых направлений деятельности xWeld — работа с магниевыми сплавами. Они очень прочные и при этом легкие, поэтому детали из них востребованы в аэрокосмической промышленности. Магний химически активен, и порошковые методы работы с ним опасны. Инженеры xWeld нашли решение — они разработали уникальную технологию наплавки магниевых проволок большого диаметра с применением плазменного источника. Этот метод увеличивает скорость производства, уменьшает стоимость деталей и обеспечивает безопасность. Для защиты металла используется локальная подача газа аргона, который применяется в сварочных и металлургических процессах. Это позволяет обойтись без больших герметичных камер.