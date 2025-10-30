Машины для промышленности: кто победил в конкурсе «Развитие-Станкостроение»

Фонд содействия инновациям (ФСИ) совместно с Минпромторгом России выбрал победителей конкурса «Развитие-Станкостроение», который проводится по национальному проекту «Средства производства и автоматизации». Максимальная сумма гранта для каждого победителя составляет 30 млн рублей. Цель конкурса — поддержка малых предприятий, которые разрабатывают и производят станки. Лучшие из этих машин будут использовать на промышленных предприятиях страны.
«В 2025 году при поддержке национального проекта “Средства производства и автоматизации” малым компаниям стала доступна целевая поддержка по разработке решений станкоинструментальной промышленности. По результатам конкурсного отбора финансирование получат 10 предприятий из семи регионов России. Средства будут направлены на освоение новых видов продукции и повышение качественных характеристик выпускаемых компонентов», — сообщил директор Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России Валерий Пивень.
Победителями стали: «Семат», «Ростокс-Н», «Иксвелд», «ЦИФ МГУ имени М. В. Ломоносова», «Новые аддитивные технологии», «ПК МИОН», «Инженерсервис», «Пикасо 3Д», «Грин Тулс» и «Альфа Инжиниринг».
Заявки на участие в конкурсе принимались по семи направлениям: «металлообрабатывающее оборудование и его составные части», «кузнечно-прессовое оборудование», «электрофизическое, электрохимическое, лазерное оборудование», «инструменты для станков, механизмы крепления инструментов, механизмы крепления заготовок», «устройства ЧПУ», «аддитивное оборудование», «промышленные роботы и робототехнические устройства».
Участие в конкурсе дает производителям шанс выпустить и внедрить свои разработки в промышленность. Кроме грантовых средств, компании вложили в проекты собственные или привлеченные средства. Среди победителей восемь предприятий имеют статус малой технологической компании (МТК). В следующем году будет продолжен отбор перспективных проектов малых предприятий в станкостроении.
Пермский край: разработки для аэрокосмической отрасли.
Компания xWeld (ООО «Иксвелд») разрабатывает и производит оборудование для трехмерной печати металлом — методом плавки проволоки, а также развивает технологии изготовления деталей различных аэрокосмических аппаратов. Инженеры компании совместно со специалистами АО «Протон-ПМ» (входит в НПО «Энергомаш») разработали одну из первых в России машин для гибридного аддитивного производства. С ее помощью можно не только печатать детали, но и сразу фрезеровать их.
Одно из ключевых направлений деятельности xWeld — работа с магниевыми сплавами. Они очень прочные и при этом легкие, поэтому детали из них востребованы в аэрокосмической промышленности. Магний химически активен, и порошковые методы работы с ним опасны. Инженеры xWeld нашли решение — они разработали уникальную технологию наплавки магниевых проволок большого диаметра с применением плазменного источника. Этот метод увеличивает скорость производства, уменьшает стоимость деталей и обеспечивает безопасность. Для защиты металла используется локальная подача газа аргона, который применяется в сварочных и металлургических процессах. Это позволяет обойтись без больших герметичных камер.
Сегодня уже подтверждена возможность создания заготовок из магния, их механические характеристики известны. Следующий шаг — проектирование специализированного оборудования и выпуск готовых деталей для аэрокосмической отрасли.
Компания стала одним из победителей конкурса «Развитие-Станкостроение» и получит грант на разработку и изготовление промышленного образца своего оборудования для 3D-печати металлической проволокой.
Москва: для страны и на экспорт.
Компания «Пикасо 3Д» производит настольные и профессиональные 3D-принтеры по FFF-технологии. Такая печать предполагает последовательное наплавление материала на заготовку, пока она не превратится в деталь заданной формы и размера.
Предприятие выпускает доступное и простое в использовании оборудование. Основная цель компании — помочь партнерам получать наилучшее качество печати, используя различные материалы. «Пикасо 3Д» поставляет продукцию не только в России, но и в ОАЭ, Индию, Коста-Рику, страны СНГ и другие дружественные страны.
Выигранный в конкурсе «Развитие-Станкостроение» грант компания направит на разработку опытно-промышленного образца высокоскоростного 3D-принтера с двумя печатающими головками. Они могут работать одновременно и независимо друг от друга по осям X и Y. Такое устройство необходимо для мелкосерийного производства прототипов и готовых изделий из пластика.
Томская область: импортозамещающее производство.
«Промышленная компания МИОН» («ПК МИОН») проектирует и производит стандартный и специальный металлорежущий инструмент для нарезания, обточки деталей, а также для обработки отверстий и поверхностей разной формы. В продуктовой линейке — сверла повышенной жесткости с механическим креплением сменных твердосплавных пластин, инструменты с вышлифованным профилем (фрезы, сверла, развертки, зенковки) из быстрорежущей стали, кольцевые сверла, предназначенные для сверления отверстий в нефте- и газопроводах, а также специальные инструменты на заказ. Цель предприятия — делать оборудование, которое по качеству не уступает зарубежным аналогам.
Компания осуществляет полный цикл производства фрез, сверл и резцов. Он включает в себя отрезку заготовок на ленточнопильных и электроэрозионных станках, токарную, фрезерную и термическую обработку, плоскую и круглую шлифовку, заточку и вышлифовку инструмента на высокоточных станках с ЧПУ, нанесение износостойкого покрытия.
«ПК МИОН» стала одним из победителей конкурса «Развитие-Станкостроение» и получила грант. Эти средства будут направлены на разработку универсального импортозамещающего резцового блока для обработки прокатных валков в металлургии. Его корпус будет иметь антивибрационную конструкцию, а улучшенная система крепления режущих элементов упростит обслуживание вальцетокарных станков.