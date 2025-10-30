Прокурор Челябинской области Донгаузер поставил вопрос о квалификации своей экс-подчиненной

Береговая ответила, что в работе прокуратуры есть множество приоритетов, и вопрос соблюдения бюджетного законодательства не является определяющим в оценке качества ее работы. Она добавила, что верой и правдой 23 года проработала в органах прокуратуры. Что касается нового места работы, Береговая сообщила, что для получения необходимой квалификации для работы на должности аудитора она проходит специальное дополнительное обучение.