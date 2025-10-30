Юрист Зернов предупредил об аресте за некоторые атрибуты к Хеллоуину

Использование некоторых атрибутов Хеллоуина, которые ассоциируются с сатанизмом*, может грозить административным арестом. Об этом предупредил адвокат Олег Зернов.
По словам эксперта, при подготовке нарядов к празднику лучше не обращаться к символике, которая может показаться как-либо связанной с сатанинскими* практиками, например, к пентаграммам. Он заверил, что более абстрактные символы и атрибуты не должны вызывать вопросов у правоохранителей.
— Тыквы, летучие мыши — это не символы сатанизма*, но лучше ограничиться празднованием Дня народного единства и провести большие выходные с близкими, а не в отделе полиции, — передает слова Зернова РИА Новости.
Во всем мире 31 октября традиционно отмечают Хеллоуин, однако в России идут споры о необходимости этого праздника. Так, заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Виталий Милонов заявил, что об этом торжестве нужно говорить правду.
*Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов.