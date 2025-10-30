Юрист Зернов предупредил об аресте за некоторые атрибуты к Хеллоуину

По словам эксперта, при подготовке нарядов к празднику лучше не обращаться к символике, которая может показаться как-либо связанной с сатанинскими* практиками, например, к пентаграммам. Он заверил, что более абстрактные символы и атрибуты не должны вызывать вопросов у правоохранителей.