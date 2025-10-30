В 2025 году Почетный знак «Материнская слава» получат 22 жительницы Приангарья

В 2025 году награды удостоены жительницы Иркутска, Братска, Усть‑Илимска, Черемхова, Саянска, Зимы, а также Баяндаевского, Боханского, Братского, Иркутского, Качугского, Нижнеилимского, Нукутского, Чунского и Эхирит‑Булагатского районов.
«Материнство — великий дар и ответственный труд. Настоящая материнская любовь к своим детям является основой их благополучия и достойного будущего, а значит — будущего нашей области и всей страны. Одна из приоритетных задач Правительства региона — сделать всё возможное, чтобы матери Приангарья чувствовали себя защищёнными, получали должную поддержку», — отметил Игорь Кобзев.
Почётный знак «Материнская слава» вручается в регионе с 2008 года. За это время его удостоены 258 многодетных женщин, уточняет пресс‑служба облправительства.
«В этом году документы на участие в конкурсе на присвоение Почётного знака представили 58 многодетных матерей. Награду получают те из них, кто набрал наибольшее количество баллов», — рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
Торжественное вручение Почётных знаков «Материнская слава» запланировано в канун Дня матери, 21 ноября.
Почётным знаком «Материнская слава» награждаются женщины, постоянно или преимущественно проживающие на территории Иркутской области не менее пяти лет, родившие и достойно воспитывающие (воспитавшие) четырёх и более детей, при достижении четвёртым ребёнком возраста восьми лет.
К знаку прилагается удостоверение, а также установлена единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей.