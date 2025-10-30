Ричмонд
Волгоградцам разъяснили, как рассчитывается плата за отопление в МКД

Это зависит от наличия общедомового прибора учета тепла (ОДПУ).

Источник: AP 2024

Как сообщают «Концессии теплоснабжения», порядок расчета платы за отопление зависит от наличия ОДПУ. Если такой прибор установлен, жильцы оплачивают только то количество тепла, которое реально поступило в дом в течение месяца. При этом чем холоднее на улице, тем больше тепла поступает от котельной.

В домах без ОДПУ расчет производится по установленному нормативу, который равномерно распределяется на 7 месяцев отопительного сезона с октября по апрель. Этот норматив зависит от различных параметров здания, например года постройки и этажности, и каждый месяц сумма в квитанциях остается одинаковой, независимо от температуры на улице.

Жильцы могут обратиться в управляющую компанию для проверки работоспособности ОДПУ, так как неисправный счетчик может привести к завышенным расходам.

Установка прибора учета тепла с автоматизированной передачей показаний значительно снижает расходы и исключает ошибки в расчетах.