Волгоградцам разъяснили, как рассчитывается плата за отопление в МКД

Как сообщают «Концессии теплоснабжения», порядок расчета платы за отопление зависит от наличия ОДПУ. Если такой прибор установлен, жильцы оплачивают только то количество тепла, которое реально поступило в дом в течение месяца. При этом чем холоднее на улице, тем больше тепла поступает от котельной.