В Сети участились случаи краж цифровых предметов из компьютерных игр

Мошенники стали чаще создавать фальшивые сайты, на которых пользователям предлагается авторизоваться через игровой сервис Steam якобы для обмена предметами из компьютерных игр, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
После входа игрока в аккаунт злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы и похищают дорогостоящие «скины» (предметы, позволяющие менять вид отдельных элементов в видеоиграх).
«Игрок сохраняет доступ к профилю, но теряет инвентарь — стоимость некоторых предметов достигает сотен тысяч рублей», — предупредило подразделение МВД в своём Telegram-канале.
Отмечается, что жертвами таких обманов, как правило, становятся пользователи популярных компьютерных игр, в которых цифровые предметы фактически превратились в финансовые активы. Аферисты используют фактор доверия и спешку жертвы.
Уточняется, что они создают поддельные сайты, которые трудно отличить от оригинальных. Ссылки на такие ресурсы распространяются через социальные сети и рекламу.
В МВД призвали игроков проверять адрес сайта перед входом в учётную запись, применять двухфакторную аутентификацию в Steam и не переходить по сомнительным ссылкам. Кроме того, игрокам рекомендуется пользоваться только официальными торговыми площадками и контролировать активность в своём аккаунте.
Напомним, в августе сообщалось, что аферисты используют для обмана людей в онлайн-играх различные уловки, в том числе розыгрыши в игровой валюте, обещание подарков или особых предметов. Часто преступники выбирают детей в качестве жертв в игровых сообществах. Аферисты заводят поддельные аккаунты известных стримеров и блогеров, чтобы войти в доверие к игрокам.