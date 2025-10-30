Ричмонд
К 80-летию Великой Победы в Иркутской области проведут «архивный диктант»

Все участники получат электронный сертификат с результатами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

К 80-летию Великой Победы в Иркутской области с 30 октября по 30 ноября проведут «архивный диктант». Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.

— В этом году диктант состоится в третий раз. Главные цели этой акции — привлечь жителей к изучению событий Великой Отечественной войны, сохранению памяти о них, а также патриотическое воспитание молодёжи, — объясним директор Иркутского областного архива Семен Жабинский.

Новый диктант состоит из 15 вопросов. По окончании тренировочного этапа все участники получат электронный сертификат с результатами. Каждый вопрос посвящен тематике Великой Отечественной войны, охватывая важные даты, события, героев и полководцев, которые были связаны с Иркутской областью.

