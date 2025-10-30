К 80-летию Великой Победы в Иркутской области проведут «архивный диктант»

— В этом году диктант состоится в третий раз. Главные цели этой акции — привлечь жителей к изучению событий Великой Отечественной войны, сохранению памяти о них, а также патриотическое воспитание молодёжи, — объясним директор Иркутского областного архива Семен Жабинский.