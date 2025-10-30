В РДКБ рассказали о состоянии девочки, которую в Уфе выбросил из окна отец

В состоянии трехлетней девочки, которую из окна четвертого этажа выбросил отец, наблюдается положительная динамика. Ее уже перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение. Об этом со ссылкой на пресс-службу Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России сообщает РИА Новости.
Как отметил заведующий нейрохирургическим отделением РДКБ Валентин Пальм, девочка начала двигать конечностями, снова может глотать, а также восстановилась речь.
«Пациентка находится на самостоятельном дыхании и получает консервативную терапию, направленную на компенсацию последствий травм», — сообщил врач, отметив, что она находится в больнице вместе с мамой.
9 октября 34-летний мужчина выбросил свою трехлетнюю дочь из окна квартиры. В момент происшествия в жилом помещении находились только они вдвоем — мать девочки со старшим сыном выехали в санаторий в другой регион. Пострадавшую в крайне тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение.
Мужчина был арестован, а позже выяснилось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.