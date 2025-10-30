В РДКБ рассказали о состоянии девочки, которую в Уфе выбросил из окна отец

9 октября 34-летний мужчина выбросил свою трехлетнюю дочь из окна квартиры. В момент происшествия в жилом помещении находились только они вдвоем — мать девочки со старшим сыном выехали в санаторий в другой регион. Пострадавшую в крайне тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение.