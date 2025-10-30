ИКИ РАН: Возмущения магнитосферы продлятся на Земле еще около суток

Специалисты Института космических исследований РАН сообщили о сохранении нестабильной геомагнитной обстановки. Согласно данным мониторинга космической погоды, возмущения магнитосферы Земли будут длиться в течение ближайших 24 часов.
За прошедшие сутки, 29 октября 2025 года, на планете уже наблюдались заметные геомагнитные возмущения. При этом вспышечная активность на Солнце оставалась на спокойном уровне.
Прогноз ученых на следующие сутки указывает на сохранение текущей ситуации. Ожидается, что геомагнитные возмущения продолжат оказывать влияние на Землю, тогда как солнечная активность должна оставаться в пределах нормы.
Прежде Солнце выбросило в космос один из самых больших в этом году протуберанцев. Все находящиеся на Солнце время это вещество смещалось в сторону Земли, однако было выкинуто в космос в правильное время. Оно не должно задеть ни Меркурий, ни Землю.