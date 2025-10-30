Ричмонд
Стало известно о состоянии девочки из Башкортостана, выброшенной отцом из окна

Состояние трехлетней девочки из Уфы, выброшенной отцом из окна, улучшилось.

Состояние трехлетней девочки из Уфы, выброшенной отцом из окна, улучшилось. Ее перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение Российской детской клинической больницы Минздрава России.

Инцидент произошел 9 октября. Мужчина, которому 34 года, выбросил ребенка с четвертого этажа. Он стоял на учете у психиатра. Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии и сразу прооперировали. Против отца возбудили дело о покушении на убийство.

Врачи сообщают, что ребенок начал двигать руками и ногами, может глотать и говорить. Девочка дышит самостоятельно. Сейчас ей продолжают лечение и наблюдают врачи разных профилей.

Она находится в палате вместе с матерью. В клинике подчеркнули, что девочка получает все нужное лечение в полном объеме.

