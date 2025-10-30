Стало известно о состоянии девочки из Башкортостана, выброшенной отцом из окна

Инцидент произошел 9 октября. Мужчина, которому 34 года, выбросил ребенка с четвертого этажа. Он стоял на учете у психиатра. Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии и сразу прооперировали. Против отца возбудили дело о покушении на убийство.