Трое школьников остановили большой пожар в Волгоградской области

Ребят наградят за мужество.

Источник: МЧС РФ

Эта история, за которую трое школьников из Волгограда и области получат награды 4 ноября, случилась летом этого года. Настоящими героями себя показали два девятиклассника из лицея № 4 Волгограда — Ярослав Ефимов и Денис Потафеев, и пятиклассник школы № 7 Петрова Вала Камышинского района Николай Кубеков. В ответственный момент ребята, увидевшие начинающийся пожар, сработали грамотно: сообщили в 112 и начали помогать взрослым, чтобы остановить распространения огня.

Несмотря на юный возраст, мальчишки очень помогли — без их участия масштаб беды был бы намного больше. В День народного единства в торжественной обстановке им вручат медали «За проявленное мужество» в рамках всероссийского проекта «Дети-герои», сообщает администрация Волгоградской области.