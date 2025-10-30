Трое школьников остановили большой пожар в Волгоградской области

Эта история, за которую трое школьников из Волгограда и области получат награды 4 ноября, случилась летом этого года. Настоящими героями себя показали два девятиклассника из лицея № 4 Волгограда — Ярослав Ефимов и Денис Потафеев, и пятиклассник школы № 7 Петрова Вала Камышинского района Николай Кубеков. В ответственный момент ребята, увидевшие начинающийся пожар, сработали грамотно: сообщили в 112 и начали помогать взрослым, чтобы остановить распространения огня.