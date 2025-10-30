Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре

Когда самолёт находился в зоне ответственности Самарского регионального центра Единой системы организации воздушного движения, экипаж доложил о непредвиденной ситуации на борту. Одному из пассажиров потребовалась неотложная медицинская помощь. Командир принял решение следовать на незапланированный аэродром, в качестве которого выступил самарский «Курумоч», сообщал телеграм-канал AVIAINCIDENT.