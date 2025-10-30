В Новороссийске откроют турмаршрут от виноградников до побережья

Туристический маршрут, который соединит живописные виноградники Широкой Балки с морским побережьем урочища, появится в городе Новороссийске Краснодарского края в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в городской администрации.
В управлении курортов и туризма Новороссийска отметили, что маршрут начнется у винодельни «Шато Пино». Затем тропа пройдет через террасы с виноградниками, вдоль современных винодельческих залов и погребов, где гости смогут ознакомиться с историей местного виноделия, попробовать образцы продукции и приобрести уникальные позиции прямо на месте. Далее тропа выведет туристов к побережью урочища. Там их ждут выход к морю, панорамные площадки, оборудованные зоны отдыха и безопасные подходы к воде.
Вдоль тропы планируется разместить указатели с маршрутами, информационные стенды о природе Широкой Балки, а также несложные навигационные решения для групп и семей с детьми. В ходе обустройства маршрута специалисты учитывают требования к маркировке тропы, освещению участков, оборудованию мест отдыха и санитарным узлам на ключевых точках. Также внедряются современные решения для контроля за потоком туристов и мониторинга состояния дорожного покрытия на всем протяжении пути.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.