В Новороссийске откроют турмаршрут от виноградников до побережья

В управлении курортов и туризма Новороссийска отметили, что маршрут начнется у винодельни «Шато Пино». Затем тропа пройдет через террасы с виноградниками, вдоль современных винодельческих залов и погребов, где гости смогут ознакомиться с историей местного виноделия, попробовать образцы продукции и приобрести уникальные позиции прямо на месте. Далее тропа выведет туристов к побережью урочища. Там их ждут выход к морю, панорамные площадки, оборудованные зоны отдыха и безопасные подходы к воде.