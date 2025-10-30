Нижегородскую систему оплаты проезда хотят добавить в «белый список»

Чтобы избежать сбоев в работе системы оплаты, региональное минцифры направило в федеральное министерство предложение включить сервис оператора «Ситикард» в перечень критически важных ресурсов, которые продолжают работать даже при отключении мобильной связи. Кроме того, в список также планируется внести региональный портал «Госуслуги» и Нижегородскую образовательную платформу — именно эти ресурсы, по данным ведомства, наиболее востребованы у жителей области.