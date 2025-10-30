Нижегородскую систему оплаты проезда хотят добавить в «белый список»

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве цифрового развития.
С 1 ноября в Нижнем Новгороде полностью отменяется возможность оплаты наличными в наземном транспорте. Пассажиры смогут рассчитаться только банковской или транспортной картой. Власти уверены, что такой шаг повысит безопасность, ускорит посадку и избавит водителей от необходимости заниматься расчетами. Тем не менее, у нижегородцев возникли опасения, связанные с возможными перебоями в интернете.
Чтобы избежать сбоев в работе системы оплаты, региональное минцифры направило в федеральное министерство предложение включить сервис оператора «Ситикард» в перечень критически важных ресурсов, которые продолжают работать даже при отключении мобильной связи. Кроме того, в список также планируется внести региональный портал «Госуслуги» и Нижегородскую образовательную платформу — именно эти ресурсы, по данным ведомства, наиболее востребованы у жителей области.
Напомним, в «белый список» Минцифры России уже входят такие ресурсы, как «Госуслуги», платформы для дистанционного голосования, сайты президента и правительства РФ, а также популярные сервисы «Яндекса», мессенджер Max, маркетплейсы, видеоплатформы и личные кабинеты операторов связи. Этот перечень регулярно дополняется в сотрудничестве с профильными ведомствами, отвечающими за информационную безопасность.
Ранее сообщалось, что стоимость проезда в Нижнем Новгороде с 1 ноября 2025 года будет повышена до 40 рублей.