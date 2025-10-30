Ричмонд
Первый замминистра финансов Челябинской области переходит на работу в КСП

Александр Грязев станет замглавы КСП Челябинской области.

Источник: пресс-служба Челябинского филиала РАНХиГС

Александр Грязев станет заместителем председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Его кандидатуру утвердили депутаты регионального Заксобрания.

Пока что Александр Грязев завершает работу в качестве первого замминистра финансов Челябинской области. Ранее стало известно, что он увольняется из министерства с 10 ноября.

Грязеву 46 лет, он уроженец Челябинска, выпускник ЧелГУ, по специальности — юрист.

Карьеру начал с должности юрисконсульта Челябинской городской дезинфекционной станции. Затем работал главном финансовом управлении мэрии. В министерство финансов перешел в 2003 году.

В качестве первого замминистра отвечает за межбюджетные отношения, информационные системы и контрактную службу.

Депутаты также назначили в КСП нового аудитора. Должность заняла Анастасия Береговая. Ранее она работала прокурором Миасса.