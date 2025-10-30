Меры поддержки семей с детьми увеличат в Красноярском крае

«Бюджет Красноярского края — это бюджет для людей. В центре нашего внимания всегда находится человек. В этом году мы поменяли формат работы над бюджетом и депутаты включились в процесс формирования государственных программ намного раньше, чем это было в прежние годы», — отметил губернатор края Михаил Котюков.
По словам руководителя края, проект бюджета был сформирован с учетом предложений, поступивших от жителей, и направлен на решение стратегических задач развития региона. Ключевыми приоритетами остаются выполнение социальных обязательств, реализация нацпроектов, поддержка участников СВО и их семей, инфраструктурное развитие и подготовка к 400-летию Красноярска.
По словам вице-премьера — министра финансов края Владимира Бахаря, бюджет сохраняет социальную направленность. Более 15% расходов планируется направить на социальные гарантии, включая 20 миллиардов рублей на адресную поддержку семей с детьми.
Значительные средства заложены на инфраструктурные проекты. В частности, на ближайшую трехлетку в бюджете заложены финансы на возведение и проектирование 119-ти объектов, в том числе, школ, детских садов, больниц, поликлиник, досуговых и спортивных центров, дорог, объектов ЖКХ.
В следующем году на поддержку муниципальных образований предусмотрено более 160 млрд рублей — почти треть всех расходов края. Губернатор заверил, что финансирование территорий после их объединения сокращено не будет.
На комплексное развитие опорных городов (Ачинск, Канск, Лесосибирск, Минусинск) в 2026 году направят 4,7 миллиардов рублей. Продолжится и развитие Норильска в рамках четырехстороннего соглашения.
Отдельной строкой в бюджете выделена подготовка к 400-летию Красноярска. На обновление инфраструктуры и благоустройство города в 2026—2028 годах планируется потратить свыше 100 миллиардов рублей.
Председатель Заксобрания края Алексей Додатко назвал «нулевые чтения» главного финансового документа — серьезной планеркой, которая позволяет учесть мнение всех фракций.
«Мы стремимся к тому, чтобы самый главный закон о финансах был принят единогласно», — резюмировал он.
Напомним, что в Красноярском крае завершился прием заявок на адресную помощь многодетным семьям для развития личных подсобных хозяйств. В 2025 году поддержку в размере до 70 тысяч рублей получили около 700 семей.