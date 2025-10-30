Меры поддержки семей с детьми увеличат в Красноярском крае

«Бюджет Красноярского края — это бюджет для людей. В центре нашего внимания всегда находится человек. В этом году мы поменяли формат работы над бюджетом и депутаты включились в процесс формирования государственных программ намного раньше, чем это было в прежние годы», — отметил губернатор края Михаил Котюков.