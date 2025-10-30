Раненого кота выходили полицейские в Красноярском крае

Две сотрудницы отделения дознания МО МВД России «Шарыповский» — майоры полиции Елена Ермухамедова и Ирина Лобачёва выходили раненого бездомного кота. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Утром, придя на службу, они увидели у входа истощённое животное с глубокой раной на задней лапе.
Елена Ермухамедова сразу же отвезла котика к ветврачу, где ему помогли. Если бы полицейские промедлили, он бы мог умереть, пояснили в клинике. Изначально даже обсуждалась ампутация лапы.
Сотрудники полиции стали совместными усилиями покупать лекарства и корм усатому. Они ежедневно возили питомца на процедуры и ухаживали за ним. В результате лапу удалось сохранить. Состояние пушистика улучшилось.
Сейчас кот живёт в отделе полиции, назвали его Чудом. Кстати, у мохнатого голубые глаза, и он в поиски любящих хозяев.