В Хабаровском крае продлили запрет на охоту на кабана до 2029 года

Запрет распространяется на все виды охоты.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Хабаровского края продлило запрет на охоту на диких кабанов. Теперь охота на этих животных будет запрещена до 10 января 2029 года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Запрет распространяется на все виды охоты — как в общедоступных угодьях, так и на закрепленных охотничьих территориях. Исключение сделано только для отстрела животных в научных целях и для регулирования численности, когда это необходимо.

«Правительство края постановляет: внести изменение в постановление правительства Хабаровского края от 28 февраля 2023 г. № 74-пр “О запрете охоты на кабана в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях Хабаровского края”, заменив в постановляющей части цифры “2026” цифрами “2029”, — говорится в документе.

Решение о продлении запрета было принято 24 октября 2025 года. Таким образом, охотиться на кабанов в Хабаровском крае будет нельзя еще почти четыре года.