В Хабаровском крае продлили запрет на охоту на кабана до 2029 года

Правительство Хабаровского края продлило запрет на охоту на диких кабанов. Теперь охота на этих животных будет запрещена до 10 января 2029 года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Запрет распространяется на все виды охоты — как в общедоступных угодьях, так и на закрепленных охотничьих территориях. Исключение сделано только для отстрела животных в научных целях и для регулирования численности, когда это необходимо.
«Правительство края постановляет: внести изменение в постановление правительства Хабаровского края от 28 февраля 2023 г. № 74-пр “О запрете охоты на кабана в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях Хабаровского края”, заменив в постановляющей части цифры “2026” цифрами “2029”, — говорится в документе.
Решение о продлении запрета было принято 24 октября 2025 года. Таким образом, охотиться на кабанов в Хабаровском крае будет нельзя еще почти четыре года.