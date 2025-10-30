В Омске врачи спасли пациентку, которая неделю жила с инсультом

В Омске врачи БСМП № 1 спасли пациентку, которая почти неделю не обращалась за медицинской помощью при перенесённом инсульте. Этот случай стал уникальным, поскольку специалистам удалось не только сохранить жизнь женщине, но и восстановить её речь и двигательные функции. Сейчас омичка проходит реабилитацию.