В Омске врачи спасли пациентку, которая неделю жила с инсультом

В Омске врачи БСМП № 1 спасли пациентку, которая почти неделю не обращалась за медицинской помощью при перенесённом инсульте. Этот случай стал уникальным, поскольку специалистам удалось не только сохранить жизнь женщине, но и восстановить её речь и двигательные функции. Сейчас омичка проходит реабилитацию.
В Минздраве Омской области рассказали, что у пациентки было сужение просвета сонной артерии почти на 90%, что значительно увеличивало риск инсульта. Врачи провели малоинвазивную операцию, вытащив тромб через микроразрез в бедренной артерии с помощью специального инструмента.
Медики предупреждают, что подобные случаи не редкость. Бляшки в сосудах могут расти без видимых симптомов, что делает диагностику сложной. Основными факторами риска развития инсульта являются артериальная гипертензия, высокий холестерин, сахарный диабет, курение и злоупотребление алкоголем.
В Омском регионе функционируют три крупных сосудистых центра и пять первичных сосудистых отделений, готовых оказывать высокотехнологичную помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения круглосуточно. Врачи напоминают, что своевременное обращение за медицинской помощью и регулярные профилактические осмотры играют ключевую роль в предотвращении инсультов и других сосудистых заболеваний.