В Новосибирске появился новый городской парк имени Бугакова

Парк площадью 4,5 га расположился на пересечении Ипподромской магистрали и улицы Кирова. В 2025 году здесь выполнили демонтажные работы, проложили сети связи и электроснабжения, обустроили ливневую канализацию и лестницы. В дальнейшем планируется установка освещения, бордюров, тротуарной плитки, велодорожек, парковой мебели и детских игровых зон. Мэр подчеркнул, что это крупнейший за последние годы городской парк в центре Новосибирска.