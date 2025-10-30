В Новосибирске появился новый городской парк имени Бугакова

В Новосибирске открыли первую очередь парка Бугакова — одного из крупнейших проектов благоустройства 2025 года. Парк назван в честь почётного гражданина области и депутата Юрия Бугакова, на территории установлен памятник основателю предприятия «Ирмень». Об этом сообщает Мэрия Новосибирска.
Мэр города Максим Кудрявцев подчеркнул, что в Октябрьском районе создана новая зелёная зона для семейного отдыха с игровыми и спортивными площадками, велодорожками и зонами для досуга. Он отметил, что работы продолжатся и в следующем году.
В открытии приняли участие губернатор Андрей Травников, председатель Заксобрания Андрей Шимкив, сын Юрия Бугакова Олег и жители города.
Парк площадью 4,5 га расположился на пересечении Ипподромской магистрали и улицы Кирова. В 2025 году здесь выполнили демонтажные работы, проложили сети связи и электроснабжения, обустроили ливневую канализацию и лестницы. В дальнейшем планируется установка освещения, бордюров, тротуарной плитки, велодорожек, парковой мебели и детских игровых зон. Мэр подчеркнул, что это крупнейший за последние годы городской парк в центре Новосибирска.