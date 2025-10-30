Ричмонд
Путин отметил важность формирования современного рынка труда

Путин: объединение усилий работодателей и госструктур важно для рынка труда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность объединения усилий работодателей и госструктур для формирования современного рынка труда в РФ.

Путин в четверг направил приветствие участникам одиннадцатого Всероссийского форума «Национальная система квалификаций России».

«Важно и дальше… объединять усилия работодателей и государственных структур для формирования современного, конкурентоспособного рынка труда, востребованных кадровых ресурсов будущего», — отметил глава государства в приветственной телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что очередной форум собрал представителей органов власти, работодателей и профсоюзов, общественных и образовательных организаций.

«Такой прямой, открытый диалог важен для всестороннего обсуждения ключевых вопросов, связанных с наращиванием кадрового потенциала отечественной экономики, а значит, с перспективами развития нашей страны», — добавил президент.

Кроме того, Путин отметил, что за прошедшее время национальная система квалификаций уверенно прошла «этап становления, законодательного и организационного укрепления» и с этого года реализуется в рамках нацпроекта «Кадры». Глава государства также пожелал участникам форума плодотворных дискуссий.