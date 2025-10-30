Ричмонд
На станции метро «Юго-Западная» установили интервальные часы над въездом в тоннель

Такая технология помогает машинистам точнее соблюдать расписание поездов.

Источник: Telegram / Подземник

На станции «Юго-Западная» Красносельско-Калининской линии петербургского метро установлена интерактивная панель с интервалом времени над въездом в тоннель, сообщает Telegram-канал «Подземник».

Новинка представляет собой дисплей, состоящий из двух экранов: крупный отображает точное текущее время, а мелкий — временной промежуток с момента отправки последнего состава.

Такая технология помогает машинистам точнее соблюдать расписание поездов: в случае задержки они могут ускорить движение, а при отсутствии впереди идущего состава — немного уменьшить скорость следования.

Ранее мы сообщили о том, что тестирование автоматических дверей проходит на станции метро «Путиловская».