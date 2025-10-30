В «Приамурском зоосаде» Хабаровска медведи залегли в зимнюю спячку

В «Приамурском зоосаде» в зимнюю спячку залегли практически все медведи, а их здесь всего восемь. Традиционно происходит это в последних числах октября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Гималайские медведи Соня, Фрося и Муха уже спят, бурые Балу и Маша тоже удалились в свою берлогу. Дива иногда под вечер еще выходит прогуляться и чего-то перекусить.
И только Буржуй, который не так давно приехал из зооцентра «Питон» Комсомольска-на-Амуре, еще бодрствует. Ему три года, но он еще ни разу не спал зимой. Нет у него такого опыта.
Он вроде бы начал готовить себе берлогу, и ему активно помогают сотрудники зоосада — приносят сено, кормят особенно калорийно. После такой еды медведя должно обязательно потянуть ко сну, но пока, увы. Впрочем, все очень надеются, что Буржуй все же уснет.
Впрочем, медведи, похоже, только прилегли, они еще не сняты с довольствия, им по-прежнему готовят еду, которая исправно исчезает.
А вот белый медведь Алмаз зимой не спит. У его сородичей это не принято. Иногда в спячку может залечь медведица, которая вынашивает детенышей, но и это случается редко. Так что посетители зоосада смогут видеть любимца публики, здорового и счастливого, всю зиму.