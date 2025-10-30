В 2026 году тарифы на ЖКХ в Омске вырастут на 9,9%

Сергеев пояснил, что услуги, не входящие в перечень коммунальных, не регулируются «индексом изменения платы граждан» и их рост зависит от решений общих собраний собственников или от утверждённых взносов на капремонт региональными операторами. Обычно повышение в этих статьях происходит в пределах инфляции или немного выше, при этом управляющая организация не может увеличивать платежи без одобрения собрания собственников.