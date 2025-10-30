Ричмонд
В 2026 году тарифы на ЖКХ в Омске вырастут на 9,9%

Помимо регулируемых коммунальных платежей, в следующем году ожидается повышение стоимости других услуг, связанных с содержанием жилья.

Источник: Om1 Омск

В 2026 году россиян ожидает очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Согласно макропрогнозу Минэкономразвития, стоимость отопления, воды, электроэнергии, газа, канализации и вывоза мусора вырастет на 9,9%. Об этом сообщил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета ГД по строительству и ЖКХ Роман Лябихов, передают «Известия».

Лябихов отметил, что с ростом тарифов следует учитывать, что они не должны превышать 10% от общего семейного бюджета, поскольку доходы населения не растут такими же темпами. По словам депутата, увеличение тарифов на 9,9% в 2026 году будет тяжёлым ударом для простых граждан.

Помимо регулируемых коммунальных платежей, в следующем году ожидается повышение стоимости других услуг, связанных с содержанием жилья. Как сообщил Сергей Сергеев, руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ юридической группы «Яковлев и партнёры», подорожают услуги по капремонту, а также консьержа и домофона.

Сергеев пояснил, что услуги, не входящие в перечень коммунальных, не регулируются «индексом изменения платы граждан» и их рост зависит от решений общих собраний собственников или от утверждённых взносов на капремонт региональными операторами. Обычно повышение в этих статьях происходит в пределах инфляции или немного выше, при этом управляющая организация не может увеличивать платежи без одобрения собрания собственников.