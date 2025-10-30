Ричмонд
Путин поздравил фотокорреспондента РИА Новости Гунеева с юбилеем

Путин поздравил фотокорреспондента РИА Новости Гунеева с 75-летием.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием специального фотокорреспондента РИА Новости Сергея Гунеева, отметив его яркие, талантливые работы, посвященные важным событиям в РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«На протяжении многих лет вы трудитесь в ведущих медиаструктурах, вносите большой, созидательный вклад в развитие отечественной фотожурналистики и по праву считаетесь подлинным корифеем Международного информационного агентства “Россия сегодня”. Ваши яркие, талантливые работы, посвященные важным событиям в жизни страны, весь ваш насыщенный профессиональный путь достойны искреннего признания, служат творческим ориентиром для современного поколения журналистов», — говорится в сообщении.

Российский лидер пожелал Гунееву крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.