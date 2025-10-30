«Газета.Ru» протестировала легкий, тонкий и быстрый ноутбук HONOR MagicBook Art 14

Еще одна отличительная особенность HONOR MagicBook Art 14 — магнитная веб-камера, спрятанная в левой части корпуса. При необходимости пользователь может ее достать и установить на верхний торец по центру экрана — подключение происходит моментально. Чем такой вариант удобнее? Во-первых, если камера отсоединена, за вами никто не сможет подсмотреть, а судя по часто заклеенным объективам, этот вопрос волнует многих. Во-вторых, это позволило сделать дизайн еще более лаконичным — в 99% времени камера на ноутбуке не нужна, и пользователи получают экран с тончайшими рамками и без каких-либо вырезов, портящих восприятие устройства. В-третьих, ее можно повернуть и использовать как основную камеру для показа происходящего вокруг.