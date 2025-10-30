Губернатор вручил азовчанке орден «Мать-героиня» за воспитание 12 детей

Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона. Во время церемонии награждения губернатор поблагодарил Любовь Анатольевну за материнский труд, и пожелал здоровья и благополучия семье. За чаепитием многодетная мама рассказала о семейных традициях и секрете гармонии — решать все вопросы сразу, не откладывая. Семья Короченцевых уже 45 лет строится на любви и взаимопонимании. Любовь Анатольевна и Петр Михайлович вырастили шестерых сыновей и шестерых дочерей, все дочери также стали многодетными мамами.
В семье уже 25 внуков. Короченцевы активно участвуют в общественной жизни: Любовь Анатольевна работает в женском совете Азова, занимается благотворительностью, а Петр Михайлович много лет трудился на городских предприятиях. Это уже вторая государственная награда семьи — в 2013 году они получили орден «Родительская слава». Любовь Короченцева стала третьей женщиной в Ростовской области, удостоенной звания «Мать-героиня».