Транспортный налог для новосибирцев вырастет на 10%

Освобождены от изменений автомобили младше пяти лет.

Источник: Freepik

Депутаты Заксобрания Новосибирской области утвердили новые ставки транспортного налога. Об этом сообщает Сиб.фм.

Теперь размер платежа зависит от мощности двигателя и возраста автомобиля, средний рост — 10,9%. Владельцы маломощных машин будут платить 12 рублей за лошадиную силу вместо 11, а для авто с двигателем 100−150 сил ставка увеличится с 16,5 до 18 рублей.

Освобождены от изменений автомобили младше пяти лет. Повышение стало первым с ноября 2024 года и призвано привести налоги в соответствие с экономической ситуацией.