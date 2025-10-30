Омские экопроекты попали в финал конкурса фонда Владимира Путина

Губернатор Виталий Хоценко сообщил на своем Телеграм-канале о том, что сразу пять экологических проектов от Омской области вышли в финал конкурса Президентского фонда природы. Победители будут известны в следующем году.
Омские проекты посвящены сохранению и изучению природы в регионе. По сути они участвуют в соревновании заявок на гранты, которые смогут реализовать те, кого отберут в призеры. Конкретика содержания тут такова: «Зеленые звезды Сыропятского тракта», «Омский гербарий 2.0: для науки и общества», «Голоса живого леса в дендросаду Гензе», «Интерактивная экскурсия с дополненной реальностью в дендросаду Комиссарова», «Мониторинг численности и распространения хищных птиц в южных районах Омской области».
Раскроем из данных проектов суть заявки, касающейся дендросада имени Гензе. Как следует из информации на сайте фонда, по задумке там хотят создать новую форму экологического просвещения через синтез музыки и визуального искусства. В его основе серия тематических концертов под открытым небом, где редкие растения дендросада оказываются становятся героями музыкальных произведений. Композиции создадут на основе реальных звуков природы, записанных в дендросаде в разное время суток и в течение всех сезонов года.
Параллельно разрабатывают видеоряд, где будет профессиональная съемка растений с музыкальным сопровождением, используемым на концертах и размещается в открытом доступе.
Жюри определит победителей соревнования в феврале 2026 года. Губернатор отметил, что выход сразу нескольких омских проектов в финал подтверждает высокий потенциал региона в сфере охраны природы. В области поддерживаются проекты, которые направлены на повышение экологической культуры.
