Омские экопроекты попали в финал конкурса фонда Владимира Путина

Раскроем из данных проектов суть заявки, касающейся дендросада имени Гензе. Как следует из информации на сайте фонда, по задумке там хотят создать новую форму экологического просвещения через синтез музыки и визуального искусства. В его основе серия тематических концертов под открытым небом, где редкие растения дендросада оказываются становятся героями музыкальных произведений. Композиции создадут на основе реальных звуков природы, записанных в дендросаде в разное время суток и в течение всех сезонов года.