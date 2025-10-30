Камеры начали следить за незаконным сбросом мусора в Нижегородской области

В Нижегородской области камеры начали контролировать несанкционированный сброс мусора. Об этом сообщило министерство экологии региона в социальных сетях.
Система начала работать с октября в тестовом режиме. Для фиксации нарушений используются стационарные, передвижные и мобильные комплексы с функциями фото- и видеосъемки. Нововведение позволит привлекать к ответственности по административным статьям о загрязнении или засорении окружающей среды.
После завершения тестового периода будет принято решение о введении системы на постоянной основе. Ожидается, что инициатива позволит сократить количество незаконных свалок в регионе.