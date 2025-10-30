Камеры начали следить за незаконным сбросом мусора в Нижегородской области

Система начала работать с октября в тестовом режиме. Для фиксации нарушений используются стационарные, передвижные и мобильные комплексы с функциями фото- и видеосъемки. Нововведение позволит привлекать к ответственности по административным статьям о загрязнении или засорении окружающей среды.