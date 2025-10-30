Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты разработают дорожную карту для спасения Куршской косы

В Калининградской области 1 ноября 2025 года состоится масштабный экофорум «Сохраняя Куршскую косу».

Источник: Янтарный край

Мероприятие, которое пройдет в конференц-зале отеля «Турист», соберёт на одной площадке ведущих учёных, экологов, архитекторов и урбанистов для выработки конкретных мер по сохранению уникального природного наследия Балтики.

Куршская коса, являющаяся ключевым миграционным коридором для птиц Европы и хрупкой экосистемой, сегодня сталкивается с целым комплексом угроз. Цель форума — перевести разговор о ее защите из плоскости реакции на кризисы в область стратегического планирования.

Программа форума разделена на три смысловых блока: «Уникальность и уязвимость», «Вызовы и угрозы» и «Решения и дорожная карта». С докладами выступят авторитетные эксперты:

Никита Чернецов, директор Зоологического института РАН, расскажет о глобальном значении Куршской косы как пути для перелетных птиц и о современных угрозах этому коридору;Андрей Мухин, биолог, дополнит эту тему, объяснив, почему именно Куршская коса стала таким привлекательным местом для пернатых;Михаил Голубков, старший научный сотрудник ЗИН РАН, представит данные о влиянии берегоукрепительных работ на морскую микрожизнь;Архитекторы Олег Ли и Артур Сарниц поднимут вопросы сохранения аутентичности поселков и необходимости создания особого архитектурного регламента для всей территории нацпарка;Урбанист Святослав Мурунов предложит способы регулирования туристической нагрузки и принципы устойчивого управления территориями;Михаил Крейндлин, координатор программы по ООПТ, объяснит, какие правовые механизмы могут реально защитить национальные парки;Эколог Влад Калашников предостережет о рисках превращения косы в «инфраструктурный тупик».

К диалогу также приглашены представители строительных компаний, администрации Калининградской области и руководства национального парка «Куршская коса».

Финальная часть форума будет посвящена практическим действиям — созданию дорожной карты. Ожидается, что будут представлены конкретные предложения по охране экосистем, архитектурному регламенту и модели общественного мониторинга. Итоговая резолюция будет направлена в Министерство природных ресурсов и экологии РФ и правительство Калининградской области.

После официальной части гостей ждет постфорум с кофе, неформальным общением и возможностью дать видеокомментарии для СМИ. Форум «Сохраняя Куршскую косу» пройдёт 1 ноября с 10 до 15 часов в конференц-зале отеля «Турист».