Эксперты разработают дорожную карту для спасения Куршской косы

Мероприятие, которое пройдет в конференц-зале отеля «Турист», соберёт на одной площадке ведущих учёных, экологов, архитекторов и урбанистов для выработки конкретных мер по сохранению уникального природного наследия Балтики.
Куршская коса, являющаяся ключевым миграционным коридором для птиц Европы и хрупкой экосистемой, сегодня сталкивается с целым комплексом угроз. Цель форума — перевести разговор о ее защите из плоскости реакции на кризисы в область стратегического планирования.
Программа форума разделена на три смысловых блока: «Уникальность и уязвимость», «Вызовы и угрозы» и «Решения и дорожная карта». С докладами выступят авторитетные эксперты:
Никита Чернецов, директор Зоологического института РАН, расскажет о глобальном значении Куршской косы как пути для перелетных птиц и о современных угрозах этому коридору;Андрей Мухин, биолог, дополнит эту тему, объяснив, почему именно Куршская коса стала таким привлекательным местом для пернатых;Михаил Голубков, старший научный сотрудник ЗИН РАН, представит данные о влиянии берегоукрепительных работ на морскую микрожизнь;Архитекторы Олег Ли и Артур Сарниц поднимут вопросы сохранения аутентичности поселков и необходимости создания особого архитектурного регламента для всей территории нацпарка;Урбанист Святослав Мурунов предложит способы регулирования туристической нагрузки и принципы устойчивого управления территориями;Михаил Крейндлин, координатор программы по ООПТ, объяснит, какие правовые механизмы могут реально защитить национальные парки;Эколог Влад Калашников предостережет о рисках превращения косы в «инфраструктурный тупик».
К диалогу также приглашены представители строительных компаний, администрации Калининградской области и руководства национального парка «Куршская коса».
Финальная часть форума будет посвящена практическим действиям — созданию дорожной карты. Ожидается, что будут представлены конкретные предложения по охране экосистем, архитектурному регламенту и модели общественного мониторинга. Итоговая резолюция будет направлена в Министерство природных ресурсов и экологии РФ и правительство Калининградской области.
После официальной части гостей ждет постфорум с кофе, неформальным общением и возможностью дать видеокомментарии для СМИ. Форум «Сохраняя Куршскую косу» пройдёт 1 ноября с 10 до 15 часов в конференц-зале отеля «Турист».