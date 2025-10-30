Эксперты разработают дорожную карту для спасения Куршской косы

Никита Чернецов, директор Зоологического института РАН, расскажет о глобальном значении Куршской косы как пути для перелетных птиц и о современных угрозах этому коридору;Андрей Мухин, биолог, дополнит эту тему, объяснив, почему именно Куршская коса стала таким привлекательным местом для пернатых;Михаил Голубков, старший научный сотрудник ЗИН РАН, представит данные о влиянии берегоукрепительных работ на морскую микрожизнь;Архитекторы Олег Ли и Артур Сарниц поднимут вопросы сохранения аутентичности поселков и необходимости создания особого архитектурного регламента для всей территории нацпарка;Урбанист Святослав Мурунов предложит способы регулирования туристической нагрузки и принципы устойчивого управления территориями;Михаил Крейндлин, координатор программы по ООПТ, объяснит, какие правовые механизмы могут реально защитить национальные парки;Эколог Влад Калашников предостережет о рисках превращения косы в «инфраструктурный тупик».